Музыкальный шпагат: почему MARUV не едет на Евровидение - реакция соцсетей

MARUV не поедет на Евровидение-2019. В социальных сетях обсуждают скандал вокруг участника украинского отбора.

Сообщение об отказе от участия Maruv на Евровидение по политическим причинам стала сразу обсуждаться в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступили против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

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На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между «Общественным» и певицей провалились.

В НОТУ отметили, что согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса, а ситуация, которая сложилась вокруг нацотбора этого года, имеет признаки политизации. «Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора», - отмечается в сообщении.

Блогер Александр Билинский считает, что представители гостелерадиокомпании откровенно плюют на мнение зрителей.

"Ох, сколько людей хочет жить в стране, где в ручном режиме будут определять, кто достоин, а кто нет. Где принципы демократии выносятся за "скобки", прикрываясь политической целесообразностью, военным временем и желанием выслужиться. Порой даже непонятно перед кем".

Блогер Макс Бужанский предполагает, что Maruv сама отказалась ехать на Евровидение - после того, что устроила НОТУ с договором.

"Maruv молодец. Отказалась ехать.Понятия не имею, кто она такая, и что поёт, но для меня она этот конкурс уже выиграла. Посылайте Портникова, защитит честь Родины, и достоинство, если время останется. Любая история заканчивается одинаково- разбитое корыто".



