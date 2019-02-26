Украинский продюсер обвинил ФСБ во вмешательстве в голосование на Нацотборе

Эксперт считает, что ФСБ "хайпом вокруг MARUV" нивелировала поступок вокалистки YUKO Юлии Юриной, что публично заявила о своем отказе от гражданства РФ.

Победа украинской певицы MARUV в национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2019 стала возможной благодаря спецоперации спецслужб России.

Такое мнение высказал музыкальный продюсер Александр Ягольник, передает «Обозреватель». Усилиями ФСБ он также объяснил провал дуэта YUKO – единственных участников финала, которые представили песню на украинском языке.

"Я не люблю, когда из меня делают дурака и шьют в дураках целую страну. То, что произошло во время телефонного голосования во время национального отбора на Евровидение – это спецоперация ФСБ, которая показала, как надо голосовать", – заявил Ягольник.

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Продюсер утверждает, что очень много людей хотели проголосовать за YUKO, но не смогли этого сделать по техническим причинам. При этом Ягольник напомнил, что "два крупных оператора связи в Украине имеют московский капитал и московские корни".

"Это спецоперация ФСБ. Я помню, когда была Джамала, как Россия тогда боролась – в других странах российской диаспоре платили деньги, они покупали телефоны, готовились. ФСБ сделала так, что те, кто хотел проголосовать, проголосовали", – уверен он.

Ягольник также добавил, что ФСБ "хайпом вокруг MARUV" нивелировала поступок вокалистки YUKO Юлии Юриной, что публично заявила о своем отказе от гражданства РФ. По его словам, "ФСБ поставила YUKO вниз турнирной таблицы".

"Как можно представить, что единственная украиноязычная песня, причем исполнительницы, которая тут же прилюдно отреклась от российского гражданства в пользу украинского, в нашей украинской ментальной аудитории может получить наименьшее число баллов, причем даже меньше, чем две колаборантки из Симферополя?" – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, MARUV и НСТУ не пришли к согласию относительно контракта об участии на Евровидении от Украины.