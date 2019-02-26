День Светланы: поздравления с Днем ангела в стихах и прозе
Сегодня, 26 февраля, отмечается день Светланы.
Из старославянского языка Светлана означает «светлая, чистая». Именины Светланы празднуют два раза в году. Имя Светлана появилось не так давно и вероятнее всего является «калькой» греческого имени Фотиния, которое дословно переводится как Свет.
По гороскопу Светлана имеет сложный и противоречивый характер. Она имеет завышенную самооценку, активный человек, который любит командовать и бездумно совершать поступки. Однако при всем при этом Светлана остается доброй и бескорыстной, готовой помочь нуждающемуся.
Светлана - очень красивое, светлое имя, и очень многие его обладательницы оправдывают его своим легким, веселым нравом. Чаще всего это люди светлые и добрые.
Когда празднуют именины Светланы
По новому церковному календарю именины у Светлан отмечают 26 февраля, а по-старому 13 февраля. В этот день свои именины отмечают все девушки с данным именем. Это также день памяти Светланы Палестинской, которая жила в 5 веке. В стремлении посвятить себя Богу, она уединилась от людей на 6 лет. Эти годы она провела в непрестанной молитве и строгом посте. За это время, она достигла величайшего духовного уровня и ничего ее больше не беспокоили: ни голод, ни холод, ни нужда.
Посмотрев на православный календарь, можно заметить имя Фотиния. Раньше девушек называли именно так. В момент крещения девочки получали такие имена.
Поздравления с днем Светланы в прозе
Дорогая Светлана, я тебя поздравляю и желаю всегда быть счастливой. Света, пусть добрая надежда сердца освещает твой путь к благополучию, пусть тебя постоянно окружает забота родных и любовь. Желаю тебе, Светочка, здоровья, материальных благ и богатства внутреннего мира, больших успехов и только замечательного настроения.
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Светик, поздравляю тебя и искренне желаю сиять от счастья и ярким лучиком любви светить для своих близких. Света, пусть в твоей жизни будут только светлые чувства, светлые надежды, светлые мысли и светлые ожидания. Будь прекрасна и удивительна!
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Желаю тебе, дорогая Света, всегда светиться от счастья! Пускай все желания сбываются, ведь ты этого достойна! Пускай в твоей семье царят мир и любовь, а на работе господствуют успех и порядок! Оставайся собой, получай удовольствие от жизни и уверенно шагай только вперед!
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Светлана, с праздником! Желаю больших перспектив, отличного самочувствия, красочных впечатлений и много-много улыбок! Пусть все твои начинания приносят самый желанный результат. Пусть всегда будет поддержка родных и близких. Пусть солнце освещает твой жизненный путь! Радости, любви и исполнения желаний!
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Светик дорогой, милая Светлана, поздравляю тебя от чистого сердца. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет наполнена счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.
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Прекрасная Светлана, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю, чтобы жизненный путь твой был светел, чтобы было у тебя много счастья и любви, желаю озарять ярким светом любимые и родные сердца, будь всегда желанной, доброй, красивой, милой, неотразимой и неподражаемой.
Поздравления с днем Светланы
Днем ли, ночью, спасибо судьбе,
Что досталось на счастье тебе,
Как награда от теплого лета,
Имя нежное, легкое - Света.
Согревай всех улыбкой своей.
Оправдай имя светлое эта.
Пронеси до скончания дней
Теплоту уходящего лета!
Ты прекрасна душой молодой!
Именины, Светлана, твои -
Гимн спокойной и ясной любви.
Талисман заветный твой,
Пусть подарит удачу, покой.
***
Светлана, твое имя светлое, как ты.
Пусть исполняются надежды и мечты,
Не покидает пусть здоровье никогда,
Будут успешными недели и года.
Чудесных дней, мгновений тебе ясных,
И настроения каждый день прекрасного,
Чтобы невзгоды, горести, печали
Тебе ни разу в жизни не встречались!
***
***
Светочка, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
Светлана — это свет в окошке,
Это тепло, уют, добро.
Светлана — робкая немножко,
С семьей, друзьями заодно!
Всегда ухожена, красива,
Очаровательна, мила.
Желаем, чтобы ты счастливой
С утра до вечера была!
***
К слову, погода 26 февраля в Украине, в день Светланы 2019, ожидается не очень приятной. По прогнозам, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, теплее всего будет на западе.