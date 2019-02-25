Скандальный Нацотбор: кто будет представлять Украину на Евровидении 2019 в Израиле (видео)

Руслан Квинта говорит, отправлять ли MARUV на "Евровидение", - должен решить Общественный телеканал, а вот на будущие отборы предлагает изменить правила игры.

Свои выступления в Москве и Санкт-Петербурге MARUV анонсировала еще до участия в нацотборе "Евровидения".

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Артистка не видит в этом никаких проблем. Впрочем, готова отказаться от гастролей по стране-агрессоре, о чем сегодня ночью сообщила в соцсетях. Но певицу возмущают другие пункты контракта, который предлагает подписать общественное телевидение.

MARUV написала, что ей якобы запрещают всякую импровизацию на сцене, а также общаться с прессой без разрешения Общественного. На UA: Первом сообщение артистки в соцсети назвали эмоциональным и отказались комментировать ситуацию до вынесения решения. Однако его обсуждают сегодня целый день за закрыть дверью.

Немало украинских пользователей соцсетей негодуют - как в нацотбор попала исполнительница, которая активно гастролирует в государстве-агрессоре. Музыкальный продюсер нацотбора Руслан Квинта пояснил, что именно он вместе с телеканалом СТБ подбирал участников по уровню их песен. Окончательный список утверждался на UA: Первом.

"Там, где она выступает – это ее позиция, я могу ее не поддерживать. Но как участник она достойно выступила и одержала победу", - прокомментировал Квинта.

Руслан Квинта говорит, отправлять ли MARUV на "Евровидение", - должен решить Общественный телеканал, а вот на будущие отборы предлагает изменить правила игры.

"Надо принимать правильные законы и если они будут приняты и мы будем это знать, мы готовы выполнять все условия законодательства", - отметил продюсер.

Пока в Украине решают, отправлять ли на конкурс победителя нацотбора - за рубежом MARUV пророчат если не победу, то место в первой пятерке. Букмекеры лишь за ночь подняли Украину с 16-го на 4-е место. В Украине - мнения зрителей разделились.

"Чем думали организаторы, когда утверждали участников нацотбора? Всем же известно о гастрольном графике тех или иных участников. Нам дали участников - мы выбрали победителя", - пишут юзеры.

Кто будет представлять Украину на "Евровидении" в Тель-Авиве - все еще неизвестно. Если стороны не договорятся, то не исключено, что в Израиль поедет группа Freedom jazz, которая заняла второе место. Решение Общественный вещатель планирует принять уже сегодня.