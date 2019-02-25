Скандал на Нацотборе Евровидения: права на песню Maruv принадлежат российском компании - СМИ

Правообладателем песни Siren Song, с которой певица Maruv победила в национальном отборе на "Евровидение 2019", является российская компания Warner Music Russia.

Права на песню Siren Song, с которой украинская певица Maruv победила в национальном отборе на "Евровидение 2019", принадлежат российской компании Warner Music Russia.

Об этом сообщается в каталоге Apple Music. Компания-правообладатель входит в транснациональную музыкальную корпорацию Warner Music Group.

Warner Music Group с 2011 года принадлежит международной группе компаний Access Industries, владельцем которой является британско-американский миллиардер, выходец из Одессы, Леонид Блаватник. Об этом сообщает Detector Media.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. MARUV сделала заявление после того, как ее участие в песенном конкурсе оказалось под угрозой. На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова сообщила, что решение о том, что Украину будет представлять Maruv, еще не принято. Певица выступает в РФ. В конце января в Instagram она анонсировала два сольных концерта в России – в Москве и Санкт-Петербурге.