Евровидение 2019: Украина резко взлетела в прогнозах букмекеров (инфографика)
16:30, 25 февраля 2019Общество
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Лидерство в рейтинге потенциальных победителей удерживает представитель России Сергей Лазарев. Украина - на 4 месте.
По ставкам букмекеров Eurovision World, Украина на песенном конкурсе "Евровидение-2019" займет 4 место. Ее шансы на победу оценивают в 5%.
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Лидерство в рейтинге потенциальных победителей удерживает представитель России Сергей Лазарев с 15% на победу. Швеция сегодня - вторая с 9%, третья - Италия с 6%.
Стоит отметить, что перед началом финала нацотбора по ставкам букмекеров Украина была на 14 месте.
Победу в нем одержала певица MARUV (Анна Корсун) с песней Siren Song.
Maruv занимает 4-ю строчку / скриншот
Как сообщал УНИАН, по результатам жеребьевки она выйдет на сцену во второй половине шоу. Финал "Евровидения-2019" пройдет в израильском Тель-Авиве 18 мая. Но есть один нюанс - из-за гастролей в России Анна Корсун может и не поехать в Израиль.
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