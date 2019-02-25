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Евровидение 2019: Украина резко взлетела в прогнозах букмекеров (инфографика)

16:30, 25 февраля 2019
Общество
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Лидерство в рейтинге потенциальных победителей удерживает представитель России Сергей Лазарев с 15% на победу. Швеция сегодня - вторая с 9%, третья - Италия с 6%.

Стоит отметить, что перед началом финала нацотбора по ставкам букмекеров Украина была на 14 месте. 

Победу в нем одержала певица MARUV (Анна Корсун) с песней Siren Song.

Maruv занимает 4-ю строчку / скриншот

Как сообщал УНИАН, по результатам жеребьевки она выйдет на сцену во второй половине шоу. Финал "Евровидения-2019" пройдет в израильском Тель-Авиве 18 мая. Но есть один нюанс - из-за гастролей в России Анна Корсун может и не поехать в Израиль.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение