Maruv: воевать за мир - это все равно, что тра**ться за девственность (видео)

Певица заявила, что музыка должна находиться вне ситуации в зоне боевых действий на Донбассе, так как этот вид искусства должен быть признаком взаимопонимания между людьми разных народов.

Победительница Национального отбора на конкурсе Евровидение-2019, певица MARUV считает, что с Россией следует договариваться об установлении мира.

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Об этом она с использованием ненормативной лексики заявила в видео-комментарии изданию Тelegid.

"Воевать за мир - это все равно, что трахаться за девственность. Конфликтами никогда ничего не решается. Всегда все решается мирным путем. Я считаю, что обо всем можно договориться, просто нужно иметь желание это сделать", - отметила Корсун.

Певица объяснила, что музыка должна находиться вне ситуации в зоне боевых действий на Донбассе, так как этот вид искусства должен быть признаком взаимопонимания между людьми разных народов.

"Я готова отказаться от выступлений в России", - MARUV заявила, что ее пытаются заставить не ехать на Евровидение

По словам Корсун, все люди в любой стране не могут быть плохими, потому что "везде есть и хорошие".

Как сообщал УНИАН, певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. MARUV сделала заявление после того, как ее участие в песенном конкурсе, который пройдет в Израиле, оказалось под угрозой. На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ.