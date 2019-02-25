"Конкурс не может быть политическим": организаторы Евровидения отреагировали на скандал с Maruv

По словам главного продюсера Евровидения-2019 Йона Ола Санда, "он рассматривает эту ситуацию с коллегами".

Организаторы Евровидения следят за ситуацией с победительницей нацотбора в Украине певицей Maruv.

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Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает "Страна" со ссылкой на продюсера конкурса Йона Ола Санда.

"Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов", - сказал он и подчеркнул, что "конкурс Евровидение не может быть политическим".

"Мы оцениваем голоса, хореографию и музыку, а не идеи артистов вне сцены", - отметил продюсер.

По его словам, "он рассматривает эту ситуацию с коллегами". "На данный момент не думаю, что эта позиция изменится, мы планируем продолжать наслаждаться музыкой и искусством удивительной страны Украины", - отметил Йон Ола Санд.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. MARUV сделала заявление после того, как ее участие в песенном конкурсе, который пройдет в Израиле, оказалось под угрозой. На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ.