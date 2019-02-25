"Само ми-ми-ми": Леся Никитюк порадовала поклонников умилительным фото с собачкой

Собаку Леси Никитюк зовут Рафаэль, эта порода называется "Вест хайленд уайт терьер".

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк умилила пользователей соцсетей новым фото с собачкой.

На снимках, опубликованных на странице в Instagram, Леся Никитюк сидит в автомобиле, мило улыбается и ласково обнимает свою маленькую белую собачку.

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Собаку Леси Никитюк зовут Рафаэль, эта порода называется "Вест хайленд уайт терьер".

Свой восторг от милого фото фанаты Леси Никитюк поспешили высказать в комментариях. "Леся, вы, как всегда, невероятно красива"; "Такие класненькие"; "Ты очень красивая!", "Милахи"; "Красивые счастливые глаза"; "Какие вы красивенькие. Само ми-ми-ми"; "Ой, какое фото замечательное! Светящееся!", - пишут поклонники в комментариях к посту.

Напомним, четвероногого друга Лесе Никитюк на День рождения подарил ее любимый мужчина. В феврале скандальная участница "Танцев со звездами" сообщила, что рассталась с возлюбленным.

Ранее УНИАН сообщал, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором она позирует на вечернем пляже в коротком платье за 750 гривень, подчеркивающем соблазнительные ножки, и с плетеной сумочкой.