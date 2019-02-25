"Выступили на парочке дне рождений сотрудников": продюсер Alyosha прокомментировал скандал с НТКУ и MARUV

Вадим Лисица рассказал, что им также приходилось за все платить самим да еще и выступать на днях рождения сотрудников.

Продюсер и экс-директора певицы Alyosha, которая пела за Украину на "Евровидении-2010", Вадим Лисица прокомментировал скандал с контрактом MARUV и НТКУ и рассказал, какие условия НТКУ выдвигала Alyosha.

Об этом он написал в комментарии под возмущенным постом MARUV о слишком жестких условиях контракта.

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"Мы с Alyosha это проходили. Права на песню по правилам EBU на время проведения конкурса нужно передать. За все платить самому. Выступить на парочке др (день рождения, - ред.) сотрудников и не париться особо. Ничего изменить не выйдет", - написал он.

В свою очередь, директор MELOVIN, который представлял Украину на "Евровидении-2018", Артем Козуб вспомнил, какие были условия в их договоре.

"В прошлом году были другие условия. Скажем так, мы полностью владели материалом, за исключением временно переданных прав на трек, ну и просто согласия об участии в съемках. Вся монетизация нашего клипа, роялти и выплата авторских по площадкам - наша. К тому же, в прошлом году поездку, декорации и проживания спонсировал телеканал СТБ. И если говорить о "выступить у кого-то там бесплатно потом", то я считаю, что любая работа должна быть оплачиваемая, собственно, что и произошло", - написал Артем.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. MARUV сделала заявление после того, как ее участие в песенном конкурсе, который пройдет в Израиле, оказалось под угрозой. На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ.