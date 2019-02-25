Олег Винник показал тизер нового клипа с Сумской и Роговцевой (видео)

В съемках приняли участие известные актрисы Ольга Сумская и Ада Роговцева.

До премьеры клипа Олега Винника на драматическую песню "Роксолана" остаются считанные дни. В своих соцсетях певец активно делится анонсами новой видеоработы.

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В опубликованных роликах на страницах музыканта в Instagram и Facebook можно увидеть эксклюзивные кадры с бэкстейджа съемок, в которых приняли участие известные актрисы Ольга Сумская и Ада Роговцева, передает ТСН.

А сегодня на YouTube-канале исполнителя появился официальный тизер, после чего поклонники Винника сделали выводы, что будущий клип артиста больше напоминает фильм. Фолловеры не скрывают, что очень ждут премьеры.

Релиз клипа "Роксолана" запланирован на 28 февраля.

Как сообщал УНИАН, певец Олег Винник ко Дню всех влюбленных перезапустил первоначальную и ранее неизвестную версию своей композиции "Роксолана". Песня станет заглавной в новом стадионном туре Винника под названием "Роксолана".