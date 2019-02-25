Надя Дорофеева отреагировала на слухи о неудачной беременности (фото)

Слухи о якобы неудачной беременности Дорофеевой прокомментировал и ее муж.

Один из украинских сайтов написал о неудачной беременности солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой.

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Сообщалось, что якобы после свадьбы с Владимиром Дантесом певица забеременела, но потеряла ребенка. Эту "новость" артисты прокомментировали в своем Instagram.

"Ребята, ну, это треш уже, конечно!" - написала Дорофеева в Instagram-stories.

"Очень хочется разбить людям лицо, но с улыбкой", - отреагировал на "новость" Дантес.

Напомним, ранее Дорофеева поделилась фото из Нью-Йорка, из-за которого ее заподозрили в беременности.