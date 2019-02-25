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Надя Дорофеева отреагировала на слухи о неудачной беременности (фото)

11:32, 25 февраля 2019
Общество
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Супруги прокомментировали слухи / Скриншот

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Сообщалось, что якобы после свадьбы с Владимиром Дантесом певица забеременела, но потеряла ребенка. Эту "новость" артисты прокомментировали в своем Instagram.

"Ребята, ну, это треш уже, конечно!" - написала Дорофеева в Instagram-stories.

"Очень хочется разбить людям лицо, но с улыбкой", - отреагировал на "новость" Дантес.

Напомним, ранее Дорофеева поделилась фото из Нью-Йорка, из-за которого ее заподозрили в беременности.  

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Теги: #Надя Дорофеева