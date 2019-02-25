Звезда мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" срочно госпитализирована

Лидия Федосеева-Шукшина исполнила роль царицы в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в Москве в больницу. По сообщениям СМИ, у Шукшиной случился инфаркт.

Актриса ощутила недомогание в воскресенье вечером, она жаловалась на боли в груди, и ее на "скорой" увезли в реанимационное отделение больницы, сообщает "Рен-ТВ".

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Позже прокомментировал госпитализацию своей супруги музыкант и продюсер Бари Алибасов. По его словам, у Федосеевой-Шукшиной случился "небольшой подъем давления", не было никакого инфаркта.

Лидия Федосеева-Шукшина - советская и российская киноактриса. Наибольшую известность ей принесли фильмы "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Хождение по мукам" и "Двенадцать стульев". Она также исполнила роль царицы в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки".

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