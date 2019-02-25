В Одесский порт вошел американский ракетный эсминец (видео)

После захода Donald Cook в Черное море в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные сразу начали отслеживать продвижение эсминца.

В Одесский морской порт сегодня утром вошел американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG75).

Как передает корреспондент УНИАН, корабль пришвартовался к причалу №16 морского вокзала порта.

Согласно сообщению командования 6-го флота США, эсминец прибыл в рамках операции «Атлантическая решимость».

Цель визита — укрепление взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО, проведение операции по обеспечению безопасности на море и стабильности в регионе.

Эсминец вошел в акваторию Черного моря вечером 19 февраля и уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCG Fatih (F242) Военно-морских сил Турции.

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Предполагается, что подобные учения будут проведены и с кораблями Военно-морских сил ВС Украины.

На борту эсминца - до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км. Корабль также оснащен системой противоракетной обороны «Иджис».

Согласно сообщениям российских информагентств, после захода Donald Cook в Черное море в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные сразу начали отслеживать продвижение эсминца.

«Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс», — заявили в центре.

По предварительной информации, Donald Cook пробудет в Одессе по 27 февраля, включитeльно.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс изучает возможность усиления своего присутствия в регионе Черного моря для поддержки Украины. Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в 2019 году военные суда Альянса почти ежемесячно будут заходить в украинские порты.

18 февраля министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал визит кораблей НАТО в Одессу.