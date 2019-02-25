"Мне мало": известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак
09:10, 25 февраля 2019Общество
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Новый снимок, на котором Ани Лорак позирует с Лазаревым, подогрел слухи о романе артистов.
Фанаты пишут, что певицу связывает с Лазаревым не только дружба / фото instagram.com/lazarevsergey
Российский певец Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с опальной украинской звездой Ани Лорак.
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На своей странице в Instagram Лазарев опубликовал свое фото рядом с певицей и сопроводил снимок интригующей надписью. №Наконец-то увиделись ненадолго между своими гастрольными турами… Ани Лорак, мне мало", - написал он.
Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводила каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.
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