"Мне мало": известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Новый снимок, на котором Ани Лорак позирует с Лазаревым, подогрел слухи о романе артистов.

Российский певец Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с опальной украинской звездой Ани Лорак.

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На своей странице в Instagram Лазарев опубликовал свое фото рядом с певицей и сопроводил снимок интригующей надписью. №Наконец-то увиделись ненадолго между своими гастрольными турами… Ани Лорак, мне мало", - написал он.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводила каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.