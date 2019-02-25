Счастливчики Водолеи и предупреждение для Козерогов: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Появился гороскоп на неделю, 25 февраля - 3 марта.

Астрологи советуют на этой неделе прислушаться к подсказкам небесных светил.

Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 25 февраля - 3 марта.

ОВЕН. Звезды не рекомендуют вам планировать на предстоящий период сделки, связанные с недвижимостью. Зато это идеальное время для приобретения мелких товаров. Не исключено, что судьба подарит вам встречу с человеком, который впоследствии окажет большую поддержку.

ТЕЛЕЦ. Отношения с деловыми партнерами будут складываться на редкость удачно, так что планируйте свои действия в этом направлении. Стоит также прислушаться к советам друзей и близких. Прекрасный шанс появляется у любителей путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ. Целеустремленные и прагматичные действия помогут вам добиться впечатляющих результатов на финансовом поприще. Главное условие успеха — четко сформулированная задача. Амбиции — это очень хорошо, но действовать следует все же только по расчету.

РАК. Ваше поведение может вызвать много вопросов у близкого человека, особенно, если он не готов к крутым переменам. Не торопитесь непременно расставить все точки над «і» на личном фронте. Не всегда борьба за истину оправдана.

ЛЕВ. Присмотритесь к тем, кто окружает вас. Велика вероятность того, что не замечали человека, который может стать для вас надежным партнером. Больше внимания уделяйте собственному здоровью, самое время заняться закаливающими процедурами.

ДЕВА. Неорганизованность, характерная для вас иногда, станет единственной причиной, из-за которой могут быть разрушены далеко идущие планы. Прекрасный период наступает для тех, кто подумывает сделать предложение руки и сердца.

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ВЕСЫ. Стремиться к идеалу — это значит постоянно подвергать себя огромным нагрузкам и стрессу. А вам наоборот нужно учиться расслабляться, вести более спокойный, размеренный образ жизни. Будьте терпимее к близким, не старайтесь настоять на своем во время споров.

СКОРПИОН. Внимание представителей противоположного пола гарантировано вам, но это вовсе не означает, что можно задирать нос и игнорировать старых друзей. Не отказывайтесь от приглашения посетить какое-то мероприятие и выступить перед достаточно большой аудиторией.

СТРЕЛЕЦ. Сомнения по поводу принятых ранее решений могут мешать вам спать по ночам. Учитесь работать над собой, гоните прочь неконструктивные мысли. Старайтесь вести себя так, чтобы не расстраивать людей, которые вас по-настоящему любят.

КОЗЕРОГ. Положительные перемены неизбежны в вашей жизни, но, как ни странно, для того, чтобы воспринять их, нужно подготовиться. Желательно соблюдать экономию в том, что касается приличных трат. Деньги вам вскоре пригодятся для великих дел.

ВОДОЛЕЙ. Проблемы, тяготившие вас в последнее время, начнут потихоньку исчезать, так что можете вздохнуть свободнее. Смело можно направлять свои усилия на решение материальных вопросов — на этом поприще вам должна улыбнуться удача.

РЫБЫ. Весьма важно для вас сейчас контролировать собственные эмоции, которые так и грозят «распоясаться» сверх меры. Самое время что-то поменять в своей внешности, эксперименты с имиджем будут достаточно удачными.