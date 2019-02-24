Права на песню MARUV для Евровидения принадлежат российской компании – соцсети (фото)

Сейчас отправление MARUV на Евровидение от Украины под вопросом.

Правообладателем победной для певицы MARUV на Нацотборе песни "Siren Song" является российская компания звукозаписи Warner Music Russia.

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Об этом сообщает общественное движение "Відсіч" на странице в Facebook со ссылкой на обнародованную на сервисе Apple Music информацию. Отмечается, что в случае отправления MARUV на Евровидение от Украины на этом может неплохо заработать Россия.

«Если НСТУ все же решит, что Украину на Евровидении должна представить MARUV, то на этом неплохо заработает Россия. И не косвенно, а прямо. Потому что правообладателем песни MARUV "Siren Song", с которой она хочет ехать в Тель-Авив, является российская компания звукозаписи Warner Music Russia. А это означает, что роялти за использование этой песни будет получать именно этот российский лейбл», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что может случиться так, что за деньги украинцев песня получит дополнительную популярность, а «упомянутая компания в стране-агресорке увеличит свои доходы за использование этой песни».

Как сообщал УНИАН, в данный момент отправка MARUV на Евровидение от Украины под вопросом, ведь певица должна подписать с "UA:Суспільне" контракт с требованием исключить гастроли в России.

При этом у MARUV на апрель запланированы выступления в Москве и Санкт-Петербурге.