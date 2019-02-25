"Трудно контролировать эмоции": Джамала поделилась впечатлениями от финала Нацотбора

Она отметила, что при оценке выступлений руководствовалась исключительно профессиональной справедливой оценкой.

Украинская певица Джамала, член жюри Национального отбора на Евровидение-2019 поделилась своими мыслями после избрания представителя от Украины.

Как написала певица на своей странице в Instagram, Евровидение - это, прежде всего, праздник музыки, такая себе «песенная Олимпиада».

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«Однако, в ситуации, в которой сейчас находится наша страна, мне, как и многим нашим гражданам, трудно контролировать эмоции во время таких разговоров, которые звучали на сцене Нацотбора, особенно в отношении Крыма. И именно поэтому мне важно подчеркнуть, что это никак не повлияло на то, как я ставила оценки участникам. Я руководствовалась исключительно справедливой профессиональной оценкой песен и артистов, и их шансов победить в Тель Авиве», – написала Джамала.

Она отметила, что при оценке выступлений руководствовалась профессиональной справедливой оценкой и ее мотивация – это исключительно победа Украины.

«Страна выбрала Марув победителем, и я присоединяюсь к искренним поздравлениям по поводу этой победы! Этот Национальный отбор для меня особенный, поскольку я имела возможность презентовать вам свою новую композицию «Solo», которой, несмотря на технические сложности, мне все таки удалось с вами поделиться», – резюмировала Джамала.