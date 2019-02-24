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Скандал с MARUV: в РФ захотели отправить украинскую певицу на Евровидение от России

18:28, 24 февраля 2019
Общество
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Maruv представит Украину на Евровидении / Фото УНИАН

Российский продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить певицу MARUV, которая стала победительницей украинского национального отбора на «Евровидение», в качестве участницы от России в 2020 году.

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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При этом Пригожин заявил, что MARUV обладает хорошим потенциалом, и, если украинцы откажутся от этого, то «они полные идиоты».

«Они не умеют гордиться своим героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем "фак"», - заявил одиозный российский продюсер, отметив, что сам с удовольствием бы работал с таким проектом.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение#певица