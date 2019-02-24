Скандал с MARUV: в РФ захотели отправить украинскую певицу на Евровидение от России

Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что MARUV обладает хорошим потенциалом, и, если украинцы откажутся от этого, то «они полные идиоты».

Российский продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить певицу MARUV, которая стала победительницей украинского национального отбора на «Евровидение», в качестве участницы от России в 2020 году.

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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При этом Пригожин заявил, что MARUV обладает хорошим потенциалом, и, если украинцы откажутся от этого, то «они полные идиоты».

«Они не умеют гордиться своим героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем "фак"», - заявил одиозный российский продюсер, отметив, что сам с удовольствием бы работал с таким проектом.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.