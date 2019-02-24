Гороскоп на 25 февраля - 3 марта: кому новая неделя обещает успех в делах

Новая неделя обещает реальный успех в делах при условии творческого отношения к жизни.

Последняя неделя февраля попытается расставить точки над i, подводя своеобразный итог непростым зимним месяцам. Напряженная работа, болезненные переживания, творческое воодушевление, решительные действия и неожиданная свобода отношений — таков набор энергий недели.

Об этом сообщает ТСН.

Глубокое погружение во внутренний мир, сострадание близким по крови или по духу людям с головой погрузят нас в работу. Работа может стать отдушиной от болезненных переживаний, особенно если она носит творческий характер или если имеет отношение к психологии, медицине, духовным практикам. Творческие проекты могут принести прибыль или успех.

Удачно идут дела, связанные с недвижимостью, питанием, финансами, благотворительностью. Не только последний день месяца, когда случится точный гармоничный аспект боевого Марса с сострадательным Солнцем, но и вся неделя пройдет под влиянием созидательной силы этих активных планет, которая даст возможность не только решительных действий, но и получения реального успеха.

Читайте такжеПевцу Диме Билану проведут срочную операцию

Еще одна благоприятная возможность касается коммуникаций, связанных с прикладным или литературным творчеством. Венера в добрых отношениях с Меркурием, который готовится к ретроградному движению, продолжает облагораживать наши мысли, слова, действия, а возможно и порадует материально. Но надо помнить, что те договоренности и коммуникационные темы, которые прозвучат на этой неделе, будут иметь развитие в течение ближайшего месяца. Рано ставить точку на меркурианских темах этой недели, поскольку мы будем возвращаться к ним в марте.

Менее спокойные настроения ожидают нас в связи с личными или рабочими отношениями. Наши чувства, продолжая пребывать в страстных терзаниях и внутренней борьбе, способны вырваться из-под пресса обстоятельств и разорвать привязанности. 1 марта Венера встанет в точный квадрат к Урану. Это аспект разводов, разрывов, быстрой смены настроений. Кроме того, велика вероятность того, что мы можем неожиданно лишиться материальных ценностей, например, потерять энную сумму денег. При невозможности добиться своего у нас может случиться нервное расстройство.

В этой ситуации потянет обратиться за советом к приятелю или соседу. Но, боюсь, что кроме сочувствия и сострадания приятели не в силах помочь. Возможно, чтобы не наломать дров и не пожалеть о резком поступке, нам стоит выбрать совершенно парадоксальное решение, которое на первый взгляд покажется абсолютно нереальным. И именно оно поможет примириться с возможными последствиями разрушительных обстоятельств или стать целебной отдушиной, спасительным лекарством от нервных потрясений.