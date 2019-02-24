Вспомнить все: журналисты расспросили звезд о секретах рождения украинского шоубиза (видео)

Проект "Украинские сенсации" узнал, как сложилась судьба популярных исполнителей девяностых.

Продюсер Александр Ягольник, Виктор Павлик, Оля Гречко из популярной еще не так давно группы “Фантом-2”, певица Карина Блай, артист Левко Дурко — все они стояли у истоков современной украинской эстрады.

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Журналисты проекта “Украинские сенсации” расспросили звезд украинского шоубиза 90-х о цене успеха, и о том, как создавался мощный механизм под названием "большой украинский шоу-бизнес".

А кроме того, узнали, как сложилась судьба тех популярных исполнителей, которые пропали с большой сцены много лет назад.

Ранее украинская певица Ани Лорак порадовала своих поклонников радостной вестью - она готовит новую песню.