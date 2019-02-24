"Вы беременны?": Ани Лорак подогрела слухи о романе с Лазаревым

Ани Лорак показала новое фото с Лазаревым - пару подозревают в романе.

Опальная украинская певица Ани Лорак подогрела слухи о романе с российским евцом Сергеем Лазаревым.

Ани Лорак и Лазарев позируют вместе на фото в Instagram Лорак. Лазарев обнял Лорак на совместном фото. В сети подозревают пару в романтических отношениях. Также фанаты спрашивают у певицы, не беременна ли она.

"Отличная фотография! Очень гармонично смотритесь!", "Эх, любовь,любовь", "А беременная от кого - от него?", "Идут слухи что вы беременны, это правда?", "Ходят слухи, что вы не друзья", "Вы очень часто вместе стали появляться, хотите мужу отомстить?", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак шокировала сеть неестественными губами.