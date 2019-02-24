"Вы беременны?": Ани Лорак подогрела слухи о романе с Лазаревым
14:47, 24 февраля 2019Общество
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Ани Лорак показала новое фото с Лазаревым - пару подозревают в романе.
Лорак подозревают в романе с Лазаревым / instagram.com/anilorak/
Опальная украинская певица Ани Лорак подогрела слухи о романе с российским евцом Сергеем Лазаревым.
Ани Лорак и Лазарев позируют вместе на фото в Instagram Лорак. Лазарев обнял Лорак на совместном фото. В сети подозревают пару в романтических отношениях. Также фанаты спрашивают у певицы, не беременна ли она.
"Отличная фотография! Очень гармонично смотритесь!", "Эх, любовь,любовь", "А беременная от кого - от него?", "Идут слухи что вы беременны, это правда?", "Ходят слухи, что вы не друзья", "Вы очень часто вместе стали появляться, хотите мужу отомстить?", - пишут в сети.
Ранее Ани Лорак шокировала сеть неестественными губами.
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