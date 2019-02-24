Певцу Диме Билану проведут срочную операцию

Перед выступлением в Санкт-Петербурге Дима Билан поскользнулся и сломал ногу в двух местах.

Российский певец Дима Билан готовится к экстренной операции. Перед выступлением в Санкт-Петербурге Билан поскользнулся и сломал ногу в двух местах.

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Об этом сообщает "СтарХит".

Поскользнувшись на улице около загородного дома, певец заработал двойной перелом ноги, который сразу был диагностирован медицинским персоналом. Операцию назначили еще на 19 февраля, на следующий день после инцидента, но Билан отказался менять график выступлений и предпочел встретиться с поклонниками. В тур с исполнителем отправился личный доктор, который вовремя делал артисту уколы обезболивающего. По возвращению в Москву Диме экстренно назначили хирургическую процедуру. Проведут ее в понедельник.

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