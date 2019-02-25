День Иверской иконы Божией матери: значение, чудеса, традиции 25 февраля

25 февраля православная церковь празднует День Иверской иконы.

Православные 25 февраля чествуют Иверскую икону. Она изображает Деву Марию с младенцем, еще этот лик называют Привратницей.

Оригинал иконы находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции, она и получила название в честь обители.

25 февраля - это день, когда монахи на горе Афон обрели этот чудотворный образ.

История Иверской иконы: откуда появилась

Согласно преданиям, в IX веке образ хранился у вдовы близ города Никеи. Женщина, пытаясь спасти лик Пресвятой Богородицы от иконоборцев, опустила икону в море.

Известно, что иконоборцы хотели изрубить образ на куски, один из них даже ударил икону мечом – из ее раны выступила кровь.

Лишь через некоторое время монахи Иверского монастыря увидели образ в море. Икону, согласно рассказам, поддерживал огненный столб. Тогда же монах Гавриил прошел по воде и принес лик Богородицы в монастырь.

Но уже утром иконы не стало в монастыре, ее заметили над воротами. Когда ее снова попытались внести в помещение, она возвращалась назад. Отсюда и еще одно ее название – Привратница.

Но в один день Пресвятая Дева открыла иноку Гавриилу свою волю во сне, сказав, что не хочет быть хранимой монахами, а желает стать хранительницей монастыря. Тогда образ поставили в специально сооруженном помещении при монастырских воротах. Поэтому ее еще одно название – Вратарница.

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Чем известна Иверская икона

Также Иверская икона прославилась чудесами. Согласно преданиям, когда персидское войско приплыло к берегу Афона и окружило Иверскую обитель, то внезапно разразилась буря, и персы погибли в море.

Также считается, что много раз Иверская икона Божьей матери спасала монастырь, не позволяя входить в него людям с нечистыми помыслами. По преданиям, здесь люди избавлялись от разных бед – голода, болезней.

Кроме того, однажды Богоматерь явилась настоятелю, когда голод угрожал Иверскому монастырю. Она послала его в житницу, которая оказалась полной муки.

Чем эта икона отличается от других с изображением Богородицы

На Иверской иконе Богородица держит Иисуса на левой руке, а ее правая рука протянута к нему. На правой щеке Пресвятой Богородицы изображена кровоточащая рана – след от копья иконоборца.

Такое характерное описание Иверской иконы Божьей Матери объясняет ее главное отличие от других икон Богородицы.

День Иверской иконы: традиции

В этот день в православных храмах проводятся специальные молебны и читаются молитвы, посвященные этому образу Божьей Матери. Также вспоминаются чудеса и исцеления, которые она подарила людям.

Если в этот день вы не можете сходить в храм, можно почитать молитву дома, попросив у Бога сил, здоровья и милосердия.

Перед этой иконой молятся об отпущении грехов. Она помогает в исцелении и выборе правильного пути.

Молитва:

Пресвятая Богородица! Прими молитву искреннюю из уст наших, да не оставь без своего покровительства. Исцели недуги наши, как душевные, так и телесные. Залечи раны наши и не оставь нас, беспомощных, в тебе нуждающихся. Аминь.