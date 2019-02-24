"Можно и в табло получить": лидер ОУН Коханивский швырнул кружку в телеведущего (видео)

Конфликт произошел в эфире политического ток-шоу, где обсуждалась скандальная выставка "Квантовый скачок Шевченко".

Глава провода ОУН Николай Коханивский в эфире ток-шоу на телеканале NEWSONE метнул кружку в бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского.

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Видео инцидента доступно в сети. Гости студии обсуждали скандальную выставку "Квантовый скачок Шевченко", сорванную националистами. Во время обсуждения между Коханивским и Пальчевским возник конфликт.

Так, глава ОУН перебил Пальчевского, а тот в резкой манере осадил Коханивского, дав «команду сидеть».

Коханивский, в свою очередь, предупредил, что за команду можно и «в табло получить».

После обмена выпадами Коханивский взял стоявшую рядом кружку и швырнул в Пальчевского, попав ему в плечо.

"Еще раз так скажешь - и будешь валяться", - предупредил глава ОУН.

В октябре 2017 года Коханивский устроил стрельбу в Киеве, ранив из травматического пистолета экс-командира одного из взводов «Правого сектора» Руслана Качмалу с позывным «Рэм».