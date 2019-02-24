Сарган раскритиковала заявление Кириленко: не стоит через скандал тянуть на Евровидение группу KAZKA

Ранее Кириленко в Facebook отметил, что национальный отбор на песенный конкурс «Евровидение-2019» стал частью гибридной войны России против Украины.

Пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган раскритиковала позицию вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, который считает, что артисты, которые гастролировали в России, не могут представлять Украину на "Евровидении".

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Сарган, в частности, указала на отсутствие государственной информационной политики в течение последних лет.

«Отсутствие информполитики и пропаганды на гос уровне и расслабленные «булки» чиновников в течение пяти лет, которые полагались лишь на сознательность украинцев. Может, начните с себя, господин Кириленко? И через очередной скандал не надо таки протягивать в Тель-Авив KAZKA», - указала она в Facebook.

Ранее Кириленко в Facebook отметил, что национальный отбор на песенный конкурс «Евровидение-2019» стал частью гибридной войны России против Украины.

«Поэтому, чтобы ситуация не зашла в тупик, поддерживаю тех, кто считает, что учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут участвовать в конкурсной части финала национального отбора на «Евровидение-2019», - добавил Кириленко.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, выиграла нацотбор от Украины на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

Анна Корсун активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом "Евровидения". В частности, 6 апреля она выступит в "Известия Hall" (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

Учитывая это, Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, еще не приняло окончательного решения относительно певицы.