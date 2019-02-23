"Готова отказаться от гражданства России": YUKO удивила признанием в финале нацотбора (видео)

Группа уже год не гастролирует в России.

В финале нацотбора на "Евровидение-2019" выступила группа YUKO, солистка которой Юлия Юрина ранее призналась, что имеет российское гражданство.

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Однако сегодня, когда ведущий нацотбора Сергей Притула спросил, готова ли Юлия отказаться от своего гражданства, она решительно заявила: "Да".

Более того, Юрина также хочет принять украинское гражданство и помнит, что в Украине двойного гражданства быть не может. Артистка подтвердила, что для нее не проблема сдать российский паспорт.

Также участники YUKO отметили, что уже год не гастролируют в России и не собираются этого делать.

Члены жюри были потрясены ивыступлением YUKO, и их позицией. К слову, группа единственная, которая дошла до финала именно с украинской песней.