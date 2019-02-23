Евровидение-2019: во время выхода в финал нацотбора ANNA MARIA почти никто не аплодировал

Сегодня в Киеве проходит финал нацотбора Евровидения.

Сегодня станет известно, кто представит Украину на конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве, Израиль.

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В начале шоу на сцену вышли все финалисты. Когда выходила MARUV, которую называют фавориткой, зал очень громко хлопал. Когда же ведущий Сергей Притула объявил дуэт близняшек ANNA MARIA, в зале царила почти тишина.

Как сообщал УНИАН, перед финалом группа попал в скандал. Так, в интервью крымскотатарскому телеканалу ANNA MARIA сказали, что "Украина потеряла Крым", что "войны в Украине нет". Кроме того, артистки не ответили, чей полуостров, и отказались признавать, что Российская Федерация оккупировала украинскую территорию.