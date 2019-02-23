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Лобода заговорила по-украински на российском «Голосе» (видео)

05:28, 23 февраля 2019
Общество
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Отрывок передачи она разметила на своей странице в инстаграме / фото Instagram

Отрывок передачи она разметила на своей странице в инстаграме. На видеозаписи видно, как Лобода обсуждает выступление одного из участников с Пелагеей. Во время обсуждения она произносит фразу «Але це ж було дуже гарно».

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео нового бойфренда Лободы.

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