Ани Лорак в открывающем живот топе порадовала фанатов неожиданным известием (фото)
19:07, 22 февраля 2019Общество
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Ани Лорак заинтриговала фанатов неожиданным сообщением.
Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак порадовала своих поклонников радостным известием - певица готовит новую песню.
Об этом певица сообщила под фото в Instagram.
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"А вы ждёте новую песню? Готовлю для вас суперпремьеру!", - написала певица под снимком.
Поклонников эта новость очень обрадовала.
"Очень ждём!", "Ждем!!!! С нетерпением!", "Ура! Ура! Урааааа!!! Люблю все Ваши песни, жду с нетерпением!", - написали фанаты.
Как сообщал УНИАН, американская супермодель перепутала Украину с Россией и угодила в скандал.
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