Ани Лорак в открывающем живот топе порадовала фанатов неожиданным известием (фото)

Ани Лорак заинтриговала фанатов неожиданным сообщением.

Украинская певица Ани Лорак порадовала своих поклонников радостным известием - певица готовит новую песню.

Об этом певица сообщила под фото в Instagram.

Читайте такжеГруппа ANNA MARIA отреагировала на скандал из-за интервью о Крыме

"А вы ждёте новую песню? Готовлю для вас суперпремьеру!", - написала певица под снимком.

Поклонников эта новость очень обрадовала.

"Очень ждём!", "Ждем!!!! С нетерпением!", "Ура! Ура! Урааааа!!! Люблю все Ваши песни, жду с нетерпением!", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, американская супермодель перепутала Украину с Россией и угодила в скандал.