"Пусть едут к Путину": журналист Муждабаев призвал выгнать ANNA MARIA с Нацотбора

Заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR прокомментировал скандальное интервью.

Финалистки украинского Национального отбора на Евровидение-2019 дуэт ANNA MARIA должны быть исключены из конкурса. Артисты, которые отрицают территориальную целостность Украины, не могут представлять ее на международных конкурсах.

Такое мнение изданию «Обозреватель» высказал заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев, комментируя скандальное интервью артисток журналисту Роману Скрипину в эфире его телеканала.

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"По этому поводу я думаю то, что они предатели Украины, они выступают за то, чтобы Украина была по факту управляема Россией. Это их вполне устраивает, как и устраивает аннексия Крыма, как устраивает их маму, которая является коллаборанткой и преступницей, соответственно, дочери это не осуждают", – сказал журналист.

Муджабаев также негативно высказался об участии ANNA MARIA в Нацотборе на Евровидение-2019.

"Для меня странно, зачем они вообще стремятся представлять Украину на Евровидении. Как страна может послать на Евровидение людей, которые отрицают очевидные факты угрозы для жизни этой страны. Я не понимаю, как жюри их включили в Национальный отбор. А после того, что произошло, после того, как они отказались поддерживать свою страну, по моему мнению, жюри их должны исключить из конкурса", – заявляет замдиректора телеканала ATR.

"Есть люди, которые думают, что деньги решают все. Я не знаю, кто там будет в большинстве на Нацотборе, но мое мнение как гражданина Украины, что отправлять таких людей, которые открыто выражают свои антиукраинские взгляды, представлять страну нельзя. А сами они пусть ездят хоть к Путину, хоть в Антарктиду", – добавил он.

Вместе с тем в комментариях в соцсети Facebook пользователи активно обсуждали звонок в прямом эфире от телезрителя, который в нецензурной форме осадил крымских "народных артисток": "Эти существа – просто русские б**ди, смысла разговаривать с ними нет. Извините, что в прямом эфире. С уважением к вам, без уважения к этим существам".

Некоторые сравнили голос возмущенного зрителя с голосом замдиректора телеканала ATR Айдера Муджабаева.

Сам журналист отрицает свое участие в этом эфире: "Нет, я не звонил им. Это был не мой голос".