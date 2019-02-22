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Группа ANNA MARIA отреагировала на скандал из-за интервью о Крыме

14:42, 22 февраля 2019
Общество
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Представитель группы воздержался от комментариев / УНИАН

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Как известно, сестры Анна и Мария Опанасюк так и не ответили на вопрос ведущего, чей Крым и всячески избегали говорить о том, что Россия аннексировала полуостров. Представитель дуэта прокомментировал ситуацию, пишет ТСН.uа.

"Мы сейчас будем воздерживаться от комментариев. Пока мы думаем, что не будем об этом говорить", - ответили нам.

Как сообщал УНИАН, уроженки оккупированного полуострова Крым Анна и Мария Опанасюк, которые являются участницами группы ANNA MARIA и финалистками Национального отбора на Евровидение-2019, попали в скандал, отказавшись отвечать на вопрос об оккупации Крыма Россией в 2014 году.

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Теги: #Украина#Евровидение