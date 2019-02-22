Алла Пугачева прояснила слухи о своей операции

На самом деле Пугачева даже не проходила плановое обследование.

У Аллы Пугачевой прокомментировали слухи о госпитализации Примадонны, которые ранее распространили российские СМИ.

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Звездные супруги Алла и Максим Галкин опровергли информацию, назвав ее "ложью и сплетнями", пишет "Комсомольская правда".

"Кто это сказал? Это вранье! Я нахожусь дома и готовлюсь к концерту", – сказала концертному директору Примадонна.

Сама же концертный директор Елена Чупракова добавила, что также узнала о госпитализации из СМИ, но на самом деле Пугачева даже не проходила плановое обследование.

Ранее СМИ сообщили, что 69-летняя Алла Пугачева пережила срочную операцию на сердце и сейчас проходит курс реабилитации в преддверии грандиозного юбилейного концерта 17 апреля.