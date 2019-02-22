Алла Пугачева прояснила слухи о своей операции
13:27, 22 февраля 2019Общество
168 0
На самом деле Пугачева даже не проходила плановое обследование.
Пугачева опровергла слухи о госпитализации / фото instagram.com/maxgalkinru
У Аллы Пугачевой прокомментировали слухи о госпитализации Примадонны, которые ранее распространили российские СМИ.
Читайте такжеАлла Пугачева появилась в сексуальном кожаном наряде (видео)
Звездные супруги Алла и Максим Галкин опровергли информацию, назвав ее "ложью и сплетнями", пишет "Комсомольская правда".
"Кто это сказал? Это вранье! Я нахожусь дома и готовлюсь к концерту", – сказала концертному директору Примадонна.
Сама же концертный директор Елена Чупракова добавила, что также узнала о госпитализации из СМИ, но на самом деле Пугачева даже не проходила плановое обследование.
Ранее СМИ сообщили, что 69-летняя Алла Пугачева пережила срочную операцию на сердце и сейчас проходит курс реабилитации в преддверии грандиозного юбилейного концерта 17 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter