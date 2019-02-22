Данилко ответил на нападки критиков нацотбора на Евровидение 2019

У KAZKA есть свое лицо и узнаваемое звучание, говорит Данилко.

Накануне финала национального отбора на Евровидение 2019 журналисты поговорили с одним из судей конкурса — Андреем Данилко.

Музыкант ответил на нападки по поводу группы KAZKA и вообще на негативные комментарии из-за судейства конкурса, пишут "Факты".

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"Знаете, в нашей стране надо иметь «панцирь», чтобы не реагировать на всякие глупости. Народ ведь часто просто хочет «поляпать» языком. Например, пишут, что я «тяну группу KAZKA», потому что мы артисты одной продюсерской компании. А почему тогда никто не вспоминает, как в прошлом году я их «задвигал», критикуя и ставя низкий балл?!", - отметил Данилко.

По его словам, он всегда может ответить за свою оценку. Есть определенный набор качеств, на который он ориентируется.

"Я, например, не понимаю, как люди не видят, что у KAZKA есть свое лицо и узнаваемое звучание, а это в наше время большая редкость! Как по мне, группа за год очень выросла", - подчеркнул артист.

Как сообщал УНИАН, в финале национального отбора на Евровидение 2019 23 февраля в 19:00 выступят MARUV, Brunettes Shoot Blonde, YUKO, Freedom jazz, ANNA MARIA и KAZKA.