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Оля Полякова шокировала снимком поцелуя с Дашей Астафьевой (фото)

06:31, 22 февраля 2019
Общество
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Даша Астафьева и Оля Полякова / скриншот

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Полякова уже однажды намекала поклонникам на то, что они вскоре увидят страстный поцелуй двух сексуальных актрис украинского шоу-бизнеса, и вот это произошло.

В личном микроблоге Оля опубликовала снимок, на котором запечатлен поцелуй. "Ты когда-нибудь целовалась с подружкой? А хотела?" - написала Полякова.

Впоследствии фото было удалено со страницы певицы.

Ранее УНИАН сообщал, что Оля Полякова на своей странице в Instagram поделилась пикантными фотожабами.

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Теги: #Даша Астафьева#Оля Полякова