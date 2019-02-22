Оля Полякова шокировала снимком поцелуя с Дашей Астафьевой (фото)
06:31, 22 февраля 2019Общество
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В личном микроблоге Оля опубликовала фото, на котором запечатлен поцелуй.
Даша Астафьева и Оля Полякова / скриншот
В новой части "Свингеров", которая выйдет 1 марта, Оля Полякова и Даша Астафьева предстанут перед зрителями в весьма откровенных сценах.
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Полякова уже однажды намекала поклонникам на то, что они вскоре увидят страстный поцелуй двух сексуальных актрис украинского шоу-бизнеса, и вот это произошло.
В личном микроблоге Оля опубликовала снимок, на котором запечатлен поцелуй. "Ты когда-нибудь целовалась с подружкой? А хотела?" - написала Полякова.
Впоследствии фото было удалено со страницы певицы.
Ранее УНИАН сообщал, что Оля Полякова на своей странице в Instagram поделилась пикантными фотожабами.
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