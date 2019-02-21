цей матеріал доступний українською

"Гопота": Дорофеева удивила сеть образом пацанки (фото)

16:35, 21 февраля 2019
Общество
33 0
Надя Дорофеева пленила фанатов ярким образом / фото Instagram

В своем Instagram певица опубликовала фото в джинсах и куртке из светлого денима, поверх которой одет ярко желтая жилетка.

Читайте такжеНадя Дорофеева показала фото в откровенном купальнике рядом с MONATIK

Сопроводила снимок Дорофеева "пацанской" подписью: "Потеряла район. Оторвала пятки".

Подписчики юмор певицы оценили и оставили много положительных комментариев под фото.

"И дерзкая и милая одновременно", "Местная гопота", "Крутое фото", "Пятки отрывать - пацанов не уважать", "Я хочу, чтобы нашим районом правила такая, как ты", "Ты не гопник, гопники пятки не отрывают", "Класс, ты прям в теме", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее фанаты заподозрили, что Дорофеева беременна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Надя Дорофеева