"Гопота": Дорофеева удивила сеть образом пацанки (фото)

"Потеряла район. Оторвала пятки", - подписала певица новое фото.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась новым ярким образом от украинских дизайнеров.

В своем Instagram певица опубликовала фото в джинсах и куртке из светлого денима, поверх которой одет ярко желтая жилетка.

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Сопроводила снимок Дорофеева "пацанской" подписью: "Потеряла район. Оторвала пятки".

Подписчики юмор певицы оценили и оставили много положительных комментариев под фото.

"И дерзкая и милая одновременно", "Местная гопота", "Крутое фото", "Пятки отрывать - пацанов не уважать", "Я хочу, чтобы нашим районом правила такая, как ты", "Ты не гопник, гопники пятки не отрывают", "Класс, ты прям в теме", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее фанаты заподозрили, что Дорофеева беременна.