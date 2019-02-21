"Гопота": Дорофеева удивила сеть образом пацанки (фото)
16:35, 21 февраля 2019Общество
33 0
"Потеряла район. Оторвала пятки", - подписала певица новое фото.
Надя Дорофеева пленила фанатов ярким образом / фото Instagram
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась новым ярким образом от украинских дизайнеров.
В своем Instagram певица опубликовала фото в джинсах и куртке из светлого денима, поверх которой одет ярко желтая жилетка.
Читайте такжеНадя Дорофеева показала фото в откровенном купальнике рядом с MONATIK
Сопроводила снимок Дорофеева "пацанской" подписью: "Потеряла район. Оторвала пятки".
Подписчики юмор певицы оценили и оставили много положительных комментариев под фото.
"И дерзкая и милая одновременно", "Местная гопота", "Крутое фото", "Пятки отрывать - пацанов не уважать", "Я хочу, чтобы нашим районом правила такая, как ты", "Ты не гопник, гопники пятки не отрывают", "Класс, ты прям в теме", - пишут в комментариях.
Как сообщал УНИАН, ранее фанаты заподозрили, что Дорофеева беременна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter