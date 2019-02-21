Ани Лорак в ультракоротких шортах взбила тесто на кухне и завела сеть (фото)

Певица позировала на кухне с венчиком в руках и миской с тестом.

Украинская певица Ани Лорак в последнее время все чаще радует своих подписчиков снимками в откровенных нарядах. На этот раз артистка порадовала фанатов фотографией в ультракоротких шортах и топе, открывающем живот.

Фото размещено на странице певицы в Instagram.

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Лорак позировала на кухне с венчиком в руках и миской с тестом. На голове у артистки был небрежный пучок, а на лице естественный макияж.

"Все, что тебе необходимо, всегда есть у тебя. Состояние счастья не снаружи, оно всегда внутри. Ты - Режисер своей жизни!", - подписала снимки певица.

"Что ты с нами делаешь?!", "Невероятная красотка!", "Шикарная женщина". - засыпали комплиментами Лорак.

Как сообщал УНИАН, ранее неестественное лицо Ани Лорак раскритиковали в Instagram.