В Харьковской области разоблачили коррупционную схему покупки медпрепаратов для больниц

Общая сумма «откатов» за победу в тендере, которую ежемесячно получали чиновники медучреждений разных регионов от представителей сети аптек, составила более 4 млн грн. Сейчас двум лицам сообщено о подозрении.

Правоохранители Харьковской области раскрыли коррупционную схему приобретения лекарственных средств для учреждений здравоохранения.

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Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Отмечается, что сотрудники Управления защиты экономики в Харьковской области и областной прокуратуры раскрыли коррупционную схему определения победителей при проведении публичных закупок лекарственных средств и медицинских препаратов для учреждений здравоохранения разных областей Украины.

«Во время мониторинга публичных закупок правоохранители выявили, что, по результатам проведения тендеров на закупку медтоваров, победителями всегда становятся одни и те же субъекты хозяйствования. Кроме того, стоимость, которую они предлагают, значительно выше предложений других участников и общих цен на рынке в данной сфере», - говорится в сообщении.

По собранным оперативниками УЗЭ материалам следователи прокуратуры открыли уголовное производство.

В дальнейшем в ходе следствия было установлено, что группа компаний, в которую входят несколько связанных между собой предприятий, занимающихся оптовой торговлей лекарственными средствами, становятся победителями публичных закупок не только на территории Харьковской области, но и в других регионах страны.

«Для получения побед на конкурсных торгах по закупке для медицинских учреждений лекарственных средств и препаратов представители аптек обратились с предложением к должностным лицам коммунальных и государственных учреждений здравоохранения. В случае же их победы в тендерах последние получат от 5 до 25% «отката» от общей суммы договора», - сообщили в полиции.

Кроме того, был задокументирован и способ передачи «откатов». Свою часть должностные лица медицинских учреждений ежемесячно получали сразу после перечисления на счета группы компаний бюджетных средств за поставленные лекарственные средства. Последние получали «вознаграждение» на собственные карточные счета или непосредственно «в руки». Ежемесячно врачи получали более 4 млн грн неправомерной выгоды.

Вместе с тем было установлено, что предприятия группы компаний на всей территории Украины реализуют бюджетным учреждениям лекарственные средства и другие медпрепараты по завышенным ценам более чем на 40%.

На основании постановления суда оперативники Управления защиты экономики в Харьковской области Национальной полиции и следователи прокуратуры Харьковской области провели ряд обысков по месту жительства фигурантов, в офисах коммерческих структур и больницах.

В ходе обысков было изъято более 2,8 млн грн и $30 тыс., в том числе подписанные конверты с деньгами, которые предназначались для передачи в качестве «откатов» должностным лицам медучреждений. Также были выявлены подтверждающие документы о перечислении неправомерной выгоды за предыдущие победы в тендерах, «черновые» записи и другие документы и вещи, имеющие значение для установления всех обстоятельств совершения преступления.

Сейчас двум лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса ("предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"), а именно директору предприятия группы компаний и менеджеру, которые предоставляли должностным лицам учреждений здравоохранения неправомерную выгоду.

Сейчас оперативники и следователи продолжают мероприятия по установлению круга лиц, причастных к совершению данного преступления, а также проверяют подозреваемых на причастность к совершению других фактов противоправной деятельности.