Астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака в марте 2019

Что нас ждет в первый месяц весны, рассказала астролог.

Что же принесет первый месяц весны? Об этом в гороскопе на март рассказала астролог.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на март 2019 года составила астролог Марина Скади (Соколова), передает КП.

Гороскоп на март 2019: Овен

Вы чувствуете себя свободнее, спокойнее, меньше внешних неожиданных влияний. Замечаете, что все происходит медленно, у вас есть время подумать, сделать правильный выбор. Вы становитесь более сдержанным, Ваша энергия направлена на обеспечение собственного существования. Вы уже не тратите свои силы бездумно, не стремитесь, во что бы то ни стало, быть первым везде и во всём, а нацелены на работу, за которую ждете соответствующего вознаграждения. Работаете вдумчиво и целенаправленно. Дело, начатое в марте, будет раскручиваться медленно, скорее всего, потребует дополнительного вклада средств, но можно сказать точно, что оно не окажется однодневкой, а будет в дальнейшем приносить определённый, но стабильный доход. Заработанные в это время средства лучше не накапливать, а вкладывать их в материальные ценности, недвижимость.

Гороскоп на март 2019: Телец

Месяц неожиданных перемен, возможно, напомнят о себе события мая прошлого года. Первым делом вам стоит пересмотреть свое отношение к финансам и прочим материальным благам. Есть опасность нерациональной траты денежных средств, часто чужих или совместных. Возможна потеря денег из-за друзей или ссора с любимым человеком из-за них. Желание новых ощущений, эмоциональная неустойчивость, создает проблем, которых можно было бы избежать. Может появиться романтическое увлечение, которое вряд ли будет долговременным, даже несмотря на то, что ваши чувства, интенсивные, насыщенные, способные потрясти душу и перевернуть жизнь. Очень хорошее время для творческих людей. Есть возможность заработка или притока денег через совместную деятельность или через друзей. Может поступить неожиданное, но очень перспективное деловое предложение.

Гороскоп на март 2019: Близнецы

В этот период вполне вероятны стрессы, связанные с получением информации, идеями или общением. Уделяйте пристальное внимание всему, что вы слышите или читаете, скорее всего, этот материал содержит сведения, которые стоит запомнить. Возможно, что ваши идеи и мнения подвергнутся критике со стороны начальства, либо у руководителя, возникнет недовольство вашим способом самовыражения. Вы можете сделать много ошибок из-за невнимательности, вообще, сложный месяц для интеллектуальной деятельности. Вам требуется терпение, тщательные проверки, прежде чем применить различные подходы продвижения своих проектов, пока какой-нибудь из них не подействует. Не поддавайтесь на пустые обещания и похвалы, опасайтесь ложной информации, старайтесь подавить собственное раздражение и не реагируйте на раздражение окружающих, которое отвлекает вас от намеченной цели. Оказавшись в потоке транспорта, будьте бдительны.

Гороскоп на март 2019: Рак

Если обстоятельства сложились не в вашу пользу, усилившаяся уверенность в себе и жизненная сила, помогут вам улучшить их. Радуйтесь окружающему миру и своему месту в нем. Достижение цели может быть связано с мужчинами и обретено в ситуациях соперничества или агрессии. Успех вероятен для тех, кто действует, это означает, что вам необходимо самому создавать различные ситуации, участвовать в разнообразной деятельности, расширять свой круг общения, чтобы привлечь те возможности, к которым вы стремитесь. В этот период, вы столкнетесь с ситуациями, которые помогут вам по­нять, насколько динамичными и полными жизни вы спо­собны быть, или же дадут вам шанс изменить направле­ние, в котором вы движетесь.

Гороскоп на март 2019: Лев

Обстоятельства могут подвергнуть испытанию вашу силу воли и решимость быть первым. Одним из препятствий, станет невозможность управлять ситуациями или контролировать их. Возникают внешние препятствия, но они, не обязательно свидетельствуют о том, что вам необходимо сменить нынешний курс или оставить попытки добиться своих целей. По­скольку потенциал ситуаций непредсказуем и неожидан, к ним трудно подготовиться. Сохранить свое руководя­щее положение или статус будет непросто. В этот период не стоит попадать в положения, успех которых зависит от вашей популярности и отношения окружающих. Если вы занимаете какой-нибудь руководящий пост, можно ожидать общего недовольства и даже открытой оппозиции. Однако, этот потенциал не оставит своего негативного отпечатка, если вы будете работать в одиночку или скромно оставаясь на заднем плане.

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Гороскоп на март 2019: Дева

В целом хороший месяц, вы почувствуете себя увереннее и будете убеждены, что ваши усилия не пропадут даром. В свою очередь, эта позиция привлечет к вам людей и успех, которого вы добиваетесь. Главное, не принимать слишком многое как должное и не становиться чрезмерно самоуверенными. Самореклама окажется очень эффективной, как и попытки обратить себе на пользу чужие усилия. Удача может улыбнуться вам из-за какого-либо промаха другого человека, главное, будьте внимательны, старайтесь анализировать логически происходящие события, что в марте, не просто для вас. Ждите неожиданностей, поскольку они, наверняка, будут приятными. Хотя вы и ощущаете прилив жизненной силы, возможны вспышки лени. Но если вам свойственна пассивность, вряд ли этот период будет для вас результативным.

Гороскоп на март 2019: Весы

Вам удается произвести благоприятное впечатление на окружающих, месяц будет для вас на редкость удачным. Вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны результатами своих поступков. Ситуации и взаимоотношения, наверняка, дадут вам повод гордиться собой. Вы для всех будете желанным гостем, банкеты, официальные приемы, в которых вы примете участие, пройдут успешно. Это отличное время для заключения официальных союзов, установления контакта с клиентами, гармонизации личных и деловых партнерских взаимоотношений. Вам предоставят благоприятные обстоятельства расширить диапазон своего личного влияния, исследовать новые возможности. Если необходимый вам шанс не возникнет, не пожалейте сил и времени, чтобы создать его. В конце концов ваши усилия приведут к успеху. Без колебаний устанавливайте собственные приоритеты и защищайте свои убеждения и принципы.

Гороскоп на март 2019: Скорпион

Внут­ренние противоречия могут подтолкнуть вас к непред­сказуемым действиям. Обстоятельства побуждают вас реагировать на внешние раздражители таким образом, которые не обязательно соответствуют удовлетворению ваших глубинных эмоциональных запросов, что выдает ваше душевное смятение. Вероятно расставание с человеком или предметом, имеющим для вас большое значение. Это расставание может быть вашим собственным неожиданным решени­ем или же вы будете вынуждены смириться с ним и, в результате, направитесь по совершенно новому, неожи­данному пути. Вы не сможете контролировать действия окру­жающих или изменение обстоятельств, а также манипу­лировать ими — вам остается лишь следить за собственной реакцией. Ситуации, возникающие в этот период, не носят длительного характера и имеют тенденцию к постоянному изменению. К подобным изменениям весь­ма трудно подготовиться.

Гороскоп на март 2019: Стрелец

Люди вашего круга высоко оценят ваш талант и личные качества, но вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Вероятно, у вас появится шанс занять место руководителя, когда речь зайдет о сотрудничестве и поддержке партнера или других союзников. Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха, который зависит от вашей способности или желания противостоять чужим требованиям, особенно требованиям представителей власти. Возможно, вы попадете в ситуацию, которая заставит вас усомниться в своей правоте или будущем успехе вашей нынешней работы. Однако вы способны достичь и достигнете поставленных целей, если сумеете преодолеть раздражение и разочарование.

Гороскоп на март 2019: Козерог

Благоприятный месяц, по всем сферам жизни. Начальство, власть имущие или те, кто оказывает влияние на вашу жизнь, будут склонны поддержать вас – это шанс продемонстрировать свои возможности. В это период ваши просьбы будут услышаны, окружающие будут настроены к вам благожелательно. Поток информации и общения, направленный в вашу сторону в тот период, содержит полезные сведения, с помощью которых вы сможете лучше выразить свою индивидуальность и осуществить личное влияние. Может случиться так, что вы верите в свои идеи, работаете над ними, но потом оказывается, что об этом до вас уже кто-то сказал и продемонстрировал результат. Творческая жилка, сила характера помогут вам извлечь значительную пользу из сложившейся ситуации.

Гороскоп на март 2019: Водолей

Вы почувствуете, что приближаются перемены, наступает новая реальность. Для многих этот месяц станет поворотным в личной жизни. Чувственная сторона жизни становится более заметной. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни. Партнеры и другие союзники будут оказывать вам поддержку, а вы, в свою очередь, внесете свой вклад в совместное предприятие. К негативным тенденциям этого периода относятся чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями. В нынешних обстоятельствах вы вправе гордиться своим внешним обликом, но не фиксируйте внимание окружающих на себе и своих личных проблемах. Любые ваши качества, как хорошие, так и не очень, непременно, будут замечены окружающими. Берегите свою репутацию, в течение этого месяца старайтесь не вступать в конфликты, не реагировать на провокации.

Гороскоп на март 2019: Рыбы

Для вас это начало очередного года. Солнце ассоциируется с жизненной силой, честолюбием и гордостью, воспользуйтесь позитивным потенциалом этого периода, вновь поверьте в себя. Поразмыслив о том, чему научило вас прошлое, устремите взор туда, где вы хотите оказаться в будущем. Не упустите благоприятных шансов для обновления своей жизни, научитесь видеть истинное и не поддаваться иллюзиям. Возможнос­ти, вряд ли, будут очевидными, но, в конце концов, прине­сут вам признание или комфортное финансовое положение. В этот период, вы столкнетесь с ситуациями, которые помогут вам по­нять, насколько динамичным и полным жизни вы спо­собны быть, или же дадут вам шанс изменить направле­ние, в котором вы движетесь. К другим возможностям относится шанс найти друзей, вступить в группы, занять более благоприятное или престижное положение — либо с помощью друзей, либо в связи с ними.