Не Тилль: Лободу застукали с мужчиной на отдыхе в Дубае (видео)

По словам очевидцев, в заведении около певицы в какой-то момент появился парень — француз модельной внешности.

Светлана Лобода провела вечер в объятиях темноволосого эффектного мужчины, и это — не Тилль Линдеманн. Свидетелями именно такой сцены стали посетители ночного клуба в Дубае.

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Видео с отдыха 36-летней певицы публикует издание Super.

Несмотря на то, что ранее Лободу сложно было представить отрывающейся в клубах — в своем Инстаграме она чаще всего постит спокойный семейный отдых — ночные развлечения, как оказалось, ей не чужды. По словам очевидцев, в заведении около певицы в какой-то момент появился парень — француз модельной внешности, оказывавший ей активные знаки внимания. Через какое-то время они познакомились и продолжили общение на танцполе. Лобода была весела и беззаботна — в отрывающейся блондинке было сложно опознать популярную звезду.

Как сообщал УНИАН, фото лежащей в ванной Лободы взорвало Instagram.