Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года

Семерак подчеркнул, что он является важным шагом по приведению отечественного законодательства к европейским нормам.

Кабинет министров утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду без обсуждения.

После этого министр экологии Остап Семерак сообщил коллегам по Кабмину, что делегация Евросоюза поддерживает принятие данного национального плана, который является важным шагом по приведению отечественного законодательства к европейским нормам управления отходами.

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На своей странице в Facebook Семерак написал, что план управления отходами не только «важный стратегический документ, который впервые за все годы независимости Украины определяет как мы должны и будем обращаться с отходами, но и определяет практические меры, которые позволят наконец-то навести порядок в этой сфере».

«За этот период наше государство должно ежегодно выполнять ряд заданий и практических мер, чтобы ситуация с отходами изменилась. Национальный план как раз определяет такие задачи, но он также предусматривает ряд региональных планов с точным анализом ситуации в регионах и определением необходимого количества инфраструктурных объектов, в частности, мусороперерабатывающих заводов, линий и тому подобное», - отметил Семерак.

По его словам, сейчас министерство активно работает над изменением законодательства для того, чтобы заработали региональные программы.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года министр экологии заявил о том, что реформа в сфере управления отходами предусматривает создание в 2019 году единого органа исполнительной власти, который будет регулировать сферу управления отходами и создание надлежащей структуры для обращения с ними.

В начале июня министр Семерак заявил, что ожидает принятия парламентом рамочного закона об отходах, соответствующего Национальной стратегии обращения с отходами, до конца года.

В 2017 году Кабмин принял Национальную стратегию управления отходами, которая определяет политику управления всеми видами отходов до 2030 года. Тогда же было принято решение о создании на уровне правительства Координационного совета по вопросам реализации Национальной стратегии управления отходами под председательством вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.