Лорак засветила грудь на фото и нарвалась на критику в Instagram

Снимок певицы вызвал массу негативных комментариев в сети.

Ани Лорак в очередной раз расстроила своих подписчиков новым фото. Снимок певицы вызвал массу негативных комментариев в сети.

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Фото певица опубликовала на странице в Instagram.

"Она только может ***** показывать на сцене, и дедов доводить до инфаркта", "Опять с**** вывалила", "Каролина, я думаю вам нужно хорошенько отдохнуть. Что-то в вашем выражении лица промелькнула усталость.", "Ну, хоть не в купальнике", - раскритиковали Лорак комментаторы.

Как сообщал УНИАН, опальная украинская певица снялась в российской рекламе.