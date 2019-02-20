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Лорак засветила грудь на фото и нарвалась на критику в Instagram

14:08, 20 февраля 2019
Общество
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Instagram Ани Лорак

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Фото певица опубликовала на странице в Instagram.

"Она только может ***** показывать на сцене, и дедов доводить до инфаркта", "Опять с**** вывалила",  "Каролина, я думаю вам нужно хорошенько отдохнуть. Что-то в вашем выражении лица промелькнула усталость.", "Ну, хоть не в купальнике", - раскритиковали Лорак комментаторы. 

Как сообщал УНИАН, опальная украинская певица снялась в российской рекламе.

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Теги: #певица#Ани Лорак