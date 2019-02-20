Лорак засветила грудь на фото и нарвалась на критику в Instagram
14:08, 20 февраля 2019Общество
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Снимок певицы вызвал массу негативных комментариев в сети.
Instagram Ани Лорак
Ани Лорак в очередной раз расстроила своих подписчиков новым фото. Снимок певицы вызвал массу негативных комментариев в сети.
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Фото певица опубликовала на странице в Instagram.
"Она только может ***** показывать на сцене, и дедов доводить до инфаркта", "Опять с**** вывалила", "Каролина, я думаю вам нужно хорошенько отдохнуть. Что-то в вашем выражении лица промелькнула усталость.", "Ну, хоть не в купальнике", - раскритиковали Лорак комментаторы.
Как сообщал УНИАН, опальная украинская певица снялась в российской рекламе.
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