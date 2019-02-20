Фото лежащей в ванной Лободы взорвало Instagram

На снимке Лобода лежит в ванной в сверкающем платье, в черной накидке и черных босоножках. Вокруг нее разбросаны сверкающие шарики.

Украинская певица Светлана Лобода часто радует поклонников пикантными фото. На этот раз певица поделилась с фанатами снимками, сделанными в ванной.

Фото размещено в Instagram певицы.

Читайте такжеБрежнева в "голом" платье из цепей взорвала Instagram (фото)На снимке Лобода лежит в ванной в сверкающем платье, в черной накидке и черных босоножках. Вокруг нее разбросаны сверкающие шарики. Ноги певицы обнажены.

Менее чем за час снимок собрал почти 30 тысяч лайков. Поклонники написали певице массу восторженных комментариев.

Однако некоторые пользователи сочли снимок слишком откровенным: "А чего не на унитазе с головой задницей ? А народ восхищается, ужас, до чего дожили".

Как сообщал УНИАН, неестественное лицо Ани Лорак раскритиковали в Instagram.