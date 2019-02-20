Известной украинской певице сделали операцию

Валевская рассказала, что операция прошла успешно.

Украинская певица Наталья Валевская сообщила в соцсети, что решилась на операцию, и опубликовала несколько фото.

Как рассказала артистка в Facebook, уже несколько лет они с мужем безуспешно пытаются стать родителями.

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"Сознательно делаю следующий шаг и ложусь на операцию ради своего здоровья и ради здоровья нашего будущего малыша. Это не пост жалости. Своим примером я хочу показать другим парам, которые так же, как мы с Владимиром, много лет ждут чуда", - говорится в ее сообщении.

Вскоре Валевская написала: "Операция прошла хорошо, спасибо всем за поддержку".

Ранее украинский певец Виктор Павлик поделился информацией о состоянии здоровья его 19-летнего сына Павла Павлика, который лечится от рака.