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В Москве жестоко избили известного российского актера

09:46, 20 февраля 2019
Общество
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Абдулова избили / Кино-Театр.РУ

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Инцидент произошел в подъезде его дома, сообщает Telegram-канал 112. 

Отмечается, что актер выгонял из подъезда проституток, за женщин на улице заступился неизвестный мужчина, Абдулов оказался слабее.

"Медики оказали помощь и отпустили домой, у Виталия ушибы мягких тканей головы", - говорится в сообщении. 

Ранее СМИ сообщали, что известный российский актер Марат Башаров жестоко избил жену.

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Теги: #актер#избиение