В Москве жестоко избили известного российского актера

У актера ушибы мягких тканей головы.

Российского актера Виталия Абдулова, известного по сериалам "Солдаты", "Дальнобойщики", "Кадеты" 20 февраля ночью избили на севере Москвы. Читайте также"Пошла пена изо рта": госпитализирована известная российская актриса Инцидент произошел в подъезде его дома, сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что актер выгонял из подъезда проституток, за женщин на улице заступился неизвестный мужчина, Абдулов оказался слабее. "Медики оказали помощь и отпустили домой, у Виталия ушибы мягких тканей головы", - говорится в сообщении. Ранее СМИ сообщали, что известный российский актер Марат Башаров жестоко избил жену.

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