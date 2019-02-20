В Москве жестоко избили известного российского актера
09:46, 20 февраля 2019Общество
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У актера ушибы мягких тканей головы.
Абдулова избили / Кино-Театр.РУ
Российского актера Виталия Абдулова, известного по сериалам "Солдаты", "Дальнобойщики", "Кадеты" 20 февраля ночью избили на севере Москвы.
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Инцидент произошел в подъезде его дома, сообщает Telegram-канал 112.
Отмечается, что актер выгонял из подъезда проституток, за женщин на улице заступился неизвестный мужчина, Абдулов оказался слабее.
"Медики оказали помощь и отпустили домой, у Виталия ушибы мягких тканей головы", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что известный российский актер Марат Башаров жестоко избил жену.
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