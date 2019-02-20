Ани Лорак опозорилась вульгарными нарядами (видео)

Артистка разожгла нешуточные страсти в сети новыми видео.

Опальная украинская певица Ани Лорак в последнее время все чаще появляется на сцене в чересчур откровенном виде.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, где она выступает в вульгарном полупрозрачном комбинезоне, из которого ее прелести вываливаются наружу.

Второй опубликованный ролик выступления в России тоже вызвал массу вопросов у фанов, ведь Лорак предстала в нюдовом боди, обнажающем все ее прелести.

"Уже выходила бы голая", "Ужас!", "Вульгарно", "Жирная", "Могла бы и купальник снять", "Наряды ужасные", "Голая", - пишут в комментариях.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.