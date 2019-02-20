Украинка заняла третье место в самом популярном талант-шоу мира (видео)

Мастер песочной анимации Ксения Симонова заняла третье место в самом популярном талант-шоу мира America’s Got Talent: Champions.

Об этом она написала под видео своего финального номера Любовь всегда побеждает на YouTube.

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"Дорогие! Я заняла третье место на America’s Got Talent. Но все мы настоящие чемпионы. А сейчас вы увидите это!", – написала она.

Она нарисовала всех звезд America’s Got Talent и судей Саймона Коуэлла, Хоуи Мандель, Мел Би и Хайди Клум.

Все это удалось вместить в трехминутный анимационный фильм.

К слову, в финал конкурса прошли 12 человек. Первое и второе место заняли фокусник Шим Лин и чревовещательница Дарси Линн Фармер.

Голосование за победителя длилось семь дней.

Симонова стала единственной не американкой и обошла таких звезд как Сьюзан Бойл, Пол Поттс и Анжелика Хейл.