"Копия Майкла Джексона": неестественное лицо Лорак раскритиковали в Instagram (фото)
19:16, 19 февраля 2019Общество
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Новый снимок певицы вызвал массу негативных комментариев в сети.
Фото певица опубликовала на странице в Instagram / Instagram Ани Лорак
Ани Лорак в очередной раз расстроила своих подписчиков плохим фото. Новый снимок певицы вызвал массу негативных комментариев в сети.
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Фото певица опубликовала на странице в Instagram.
"Копия Майкла Джексона в не лучшие его времена", "Страшилище такое", "Бесит прям не живая не естественная, беее", "Что ты делаешь со своим лицом? Зачем?", - раскритиковали Лорак комментаторы.
Как сообщал УНИАН, опальная украинская певица снялась в российской рекламе.
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