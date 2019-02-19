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"Копия Майкла Джексона": неестественное лицо Лорак раскритиковали в Instagram (фото)

19:16, 19 февраля 2019
Общество
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Фото певица опубликовала на странице в Instagram / Instagram Ани Лорак

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Фото певица опубликовала на странице в Instagram.

"Копия Майкла Джексона в не лучшие его времена", "Страшилище такое", "Бесит прям не живая не естественная, беее", "Что ты делаешь со своим лицом? Зачем?", - раскритиковали Лорак комментаторы. 

Как сообщал УНИАН, опальная украинская певица снялась в российской рекламе.

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Теги: #певица#Ани Лорак в России