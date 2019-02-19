"Копия Майкла Джексона": неестественное лицо Лорак раскритиковали в Instagram (фото)

Новый снимок певицы вызвал массу негативных комментариев в сети.

Ани Лорак в очередной раз расстроила своих подписчиков плохим фото. Новый снимок певицы вызвал массу негативных комментариев в сети.

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Фото певица опубликовала на странице в Instagram.

"Копия Майкла Джексона в не лучшие его времена", "Страшилище такое", "Бесит прям не живая не естественная, беее", "Что ты делаешь со своим лицом? Зачем?", - раскритиковали Лорак комментаторы.

Как сообщал УНИАН, опальная украинская певица снялась в российской рекламе.