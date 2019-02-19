"Бровей нет": украинский певец рассказал о состоянии своего онкобольного сына

Павлик поблагодарил всех за поддержку.

Украинский певец Виктор Павлик поделился информацией о состоянии здоровья его 19-летнего сына Павла Павлика, который лечится от рака.

Его сын прошел уже 6 курсов химиотерапии из 10 необходимых, передает Tochka.net.

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"Павел выздоравливает, единственное, что набрал лишние килограммы, потому что мало двигается. Аппетит хороший, ест хорошо, анализы хорошие, уже шесть химий прошел, а надо минимум десять. Волосы повылазили, бровей нет, трудно, но уже ходит сам, иногда с палочкой", - рассказал Павлик.

"Вашими молитвами, Божьей волей и вашей поддержкой стремительно идет на поправку, самое главное то, что он свято верит в то, что он уже здоров", - добавил он.

Напомним, ранее Виктор Павлик сообщил, что для спасения сына он решил распродать свою коллекцию гитар.