Ани Лорак без белья удивила сеть (фото)

Многим поклонникам понравился романтичный образ певицы.

Опальная украинская певица Ани Лорак показала поклонникам новый образ.

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Снимок артистка опубликовала в Instagram. В кадре Ани Лорак позирует в розовой шубке и с нежным макияжем. Волосы исполнительницы аккуратно уложены.

Но обращает на себя внимание интересная деталь: под одеждой певицы, очевидно, нет нижнего белья - бюстгальтера.

"Хочу весны! Чтобы солнце согрело землю от холода и на свет появились маленькие подснежники", - написала Ани Лорак в посте к фото.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.