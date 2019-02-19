Ани Лорак без белья удивила сеть (фото)
20:34, 19 февраля 2019Общество
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Многим поклонникам понравился романтичный образ певицы.
Ани Лорак удивила новым образом / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак показала поклонникам новый образ.
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Снимок артистка опубликовала в Instagram. В кадре Ани Лорак позирует в розовой шубке и с нежным макияжем. Волосы исполнительницы аккуратно уложены.
Но обращает на себя внимание интересная деталь: под одеждой певицы, очевидно, нет нижнего белья - бюстгальтера.
"Хочу весны! Чтобы солнце согрело землю от холода и на свет появились маленькие подснежники", - написала Ани Лорак в посте к фото.
Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.
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